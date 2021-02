Stiri pe aceeasi tema

- UPDATETimișorenii care au fost evacuați marți noaptea din blocul de pe Calea Șagului s-au putut intoarce acasa miercuri dimineața, in siguranța, potrivit ISU Timiș. Operațiunile de detecție monitorizare CBRN la imobilul din Calea Șagului, atat in scara blocului cat și in spațiul comercial, au fost reluate…

- S-a dat alarma ieri seara intr-un bloc din Calea Șagului, dupa ce locatarii au simțit un miros inaepator in casa scarilor, dar și in unele apartamente. In aceeași zi se efectuase o dezinsecție in sediul unei societați comerciale aflate la parter. Au intervenit de ... The post Noi amanunte despre ce…

- Un miros intepator a fost simtit, marti seara, la parterul unui bloc din Timisoara, dupa ce s-a facut o dezinsectie in spatiul in care functioneaza o societate comerciala. Un numar de 70 de persoane, printre care 12 copii, au fost evacuate si deocamdata nimeni nu a necesitat ingrijiri medicale. Primarul…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a cerut ca Serviciul de Control in Sanatate Publica din cadrul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Timis sa faca o ancheta in cazul de la Timisoara, unde 70 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc dupa o actiune de dezinsectie la cofetaria situata la parter.…

- In cursul zilei de marți, in spațiul unei societați comerciale de la parterul blocului din Calea Șagului din Timișoara, a fost efectuata o acțiune de dezinsecție. La cateva ore dupa, locatarii imobilului au simțit un miros ințepator și au apelat numarul de urgența. La fața locului s-au deplasat de urgența…

- UPDATE! In urma masuratorilor efectuate de catre echipajul CBRN, s-au detectat substanțe periculoase in spațiul comercial unde s-a efectuat dezinsecția. La verificarea documentelor intocmite in urma dezinsecției, s-a constatat ca a fost folosit un insecticid CY10. In continuare se lucreaza pentru ventilarea…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița spune ca alcoolul nu are o legatura directa asupra eficacitații vaccinului impotriva coronavirusului, insa sfatuiește cetațenii care se vaccineaza sa evite consumul de alcool fiindca duce la scaderea imunitații. „Categoric descurajam și recomandam reducerea la minimum…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, alte 212 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.082 teste, dintre care 658 de teste rapide. Dupa mult timp rata de infectare a scazut, e drept foarte putin, ajungand la 3,61, dupa ce in ziua precedenta a fost 3,62. Persoanele infectate…