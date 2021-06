Stiri pe aceeasi tema

- Doua perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de amenintare, uz de arma fara drept si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, au fost efectuate marti de politistii Sectiei 10 Politie Rurala Faget, sub coordonarea procurorului…

- Ieri, 25 mai 2021, politistii Secției 5 Poliție Rurala au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat, de 37 de ani, din comuna Mihalț, care este cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și amenințare. In sarcina acestuia, s-a reținut faptul ca, in…

- La data de 25 mai 2021, politistii Secției 5 Poliție Rurala au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat, de 37 de ani, din comuna Mihalț, care este cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și amenințare. In sarcina acestuia, s-a reținut faptul ca,…

- La data de 29 aprilie a.c., politistii orașului Sannicolau Mare, auefectuat 6 perchezitii domiciliare in localitațile Jimbolia din județul Timiș și Secusigiu din județul Arad, la un barbat banuit de contrabanda. In cursul dimineții, polițiștii orașului Sannicolau Mare, sub coordonarea procurorului…

- Ieri, 28 aprilie 2021, politistii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 54 de ani, din comuna Bucerdea, Granoasa, care este cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe. In sarcina acestuia sa reținut faptul ca, in…

- Doi tineri sunt cercetați dupa ce au inșelat mai multe persoane oferind spre vanzare console de jocuri prin intermediul unei platforme de vanzari online. In perioada 23-25 martie, in urma cercetarilor efectuate de catre polițiștii Secției 4 Poliție Cluj-Napoca, sub coordonarea procurorilor din cadrul…

- La data de 14 martie 2021, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au luat masura reținerii, pentru de 24 de ore, fața de un barbat de 69 de ani, din comuna Șugag, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de amenințare și distrugere. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data…

- Ieri, 14 martie 2021, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au luat masura reținerii, pentru de 24 de ore, fața de un barbat de 69 de ani, din comuna Șugag, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de amenințare și distrugere. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data de…