Presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, a declarat, luni, ca pentru doi dintre consilierii judeteni PNL, Alin Popoviciu si Calin Roman, care au probleme de imagine si nu au renuntat la mandatele de alesi in forul legislativ timisean, va fi demarata procedura de excludere din partid.



Cei doi au avut termen pana luni, la ora 12,00, sa decida daca se retrag de buna voie din CJ sau vor fi exclusi.



"Vrem sa schimbam modul de a face politica. Toti cei din nucleul zero trebuie sa isi asume esecul alegerilor in Timisoara, asa cum au facut-o Nicolae Robu si Dan Diaconu.…