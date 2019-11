Stiri pe aceeasi tema

- Patronul Bistim Dera SRL, firma care a facut dezinsectia si deratizarea in blocul de locuinte din Timisoara in care au murit doi copii si mama unuia dintre ei, Ioan Sorin Buta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, in urma deciziei magistratilor de la Tribunalul Timis.

