- Ministerul Sanatații a dispus prin echipa de control trimisa la Timișoara ca DSP Timiș sa intre in imobilele afectate de folosirea acelui insecticid, identificat de Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș ca fiind Delicia-Gastoxin (substanța ce conține fosfura de aluminiu, in concentrație de 57%)…

- „In urma masurilor de neutralizare efectuate la imobilul de pe strada Vaida Voievod, nr. 1 și a masuratorilor efectuate de catre echipele CBRN, s-a dispus permiterea accesului persoanelor in locuințe, deoarece nu am mai fost identificate substanțe toxice. Referitor la apartamentul in care…

- Purtatoarea de cuvant a Inspectoratului Pentru Situații de Urgența (ISU) Timiș, Elena Megherea, a vorbit astazi la emisiunea "Adriana Nedelea la FIX" despre cazul de la Timișoara, acolo unde doi copii și mama unuia dintre ei au murit dupa o dezinsecție facuta in blocul in care locuiau. „Am fost anunțati…

- Peste 120 de persoane continua, marti, interventia la incendiul de padure din zona Cornereva, judetul Caras-Severin, fiind intrunita si o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta. Pana acum a fost afectata o suprafata de 40 de hectare. Elicopterul sosit in sprijin nu poate interveni…

- Prefectul Valentin Ivancea, președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, a cerut azi ISU Bacau o reactualizare a riscurilor din județ, corelat cu un plan de masuri pentru fiecare problema in parte. „Sa nu mai intervenim... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In conformitate cu Ordinul Prefectului Judetului Teleorman nr.483/20.08.2019, in perioada 26.08-04.09.2019 au fost verificate unitatile de invatamant de pe raza judetului Teleorman de catre echipe mixte constituite din reprezentanti ai Institutiei Prefectului, Directiei de Sanatate Publica, Inspectoratului…

- Unitațile școlare din județ, verificate inaintea inceperii anului școlar in Social / on 06/09/2019 at 11:57 / Deși luni, 9 septembrie, incepe un nou an școlar, 45 de unitați de invațamant din Teleorman nu sunt autorizate sanitar, cele mai multe dintre nereguli fiind reprezentate de lipsa apei curente…

- Personalul medical și spitalul vor plati amenzi duble, daca lasa pacienții sa aștepte peste limitele de timp in triajul UPU și CPU. Noile amenzi sunt stabilite prin hotararea de guvern adoptata marți, 27 august. Personalul medical din urgența care preia pacientul dupa timpul minim stabilit in norme…