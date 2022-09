Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma este nevoie de dezvoltarea serviciilor medicale de preventie, aratand ca Romania se afla in urma altor state europene in ceea ce priveste durata de medie de viata sanatoasa. El atrage, de asemenea, atentia asupra faptului ca, in lipsa dezvoltarii unui…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, marti seara, ca discutia despre iodura de potasiu a fost politizata in mod excesiv, considerand ca avem vocatia de a compromite masurile de sanatate publica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca mortalitatea infantila in Romania a scazut de mai mult de doua ori, in ultimii zece ani, precizand ca vor fi dotate unele sectii de Neonatologie si de Terapie Intensiva pentru copii, cu fonduri din Planul National de Redresare si Rezilienta.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, continua disputa cu seful DSU Raed Arafat, catalogand drept „o confuzie” ideea conform careia Ministerul Sanatatii ar dori preluarea serviciului SMURD. El spune ca nu considera normal ca activitatea unor structuri finantate si aflate in subordinea Ministerului…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, nu crede ca pandemia va mai influența deschiderea școlilor, in ciuda dublarii saptamanale a numarului de infectari. Rafila a declarat ca numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus s-a dublat in ultimele doua saptamani. El susține insa ca „acest val pandemic”…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti ca preventia unor boli este foarte importanta si ca exista discutii cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru compensarea anumitor vaccinuri.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, miercuri, referindu-se la protestul angajatilor din Sanatate ca trebuie gasita o solutie pentru acele categorii care asigura buna desfasurare actului medical, precizand ca nu pot fi create in interiorul unitatilor sanitare discrepante salariale foarte…

- Alexandru Rafila a participat astazi la Consiliul ministerial EPSCO - Sectiunea sanatate, care se desfașoara la Luxemburg. Ministrul Sanatații a discutat și despre posibilitatea „renegocierii contractelor pentru vaccin, pentru a evita risipa și pentru a raspunde nevoilor reale de sanatate publica referitoare…