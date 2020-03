Elevii stau in casa in perioada asta cand pandemia de coronavirus e in toi, cel puțin pana dupa Paște. Totuși, profesorii fac cursuri online cu elevii in aceasta perioada de „stat in casa”. Nu toți elevii și profesorii au insa laptop, tableta sau telefon smart pentru a putea face acest cursuri. Aveți voi? Le puteți dona, chiar daca sunt la „mana a doua”... The post Timiș: mii de elevi care stau in casa și vor sa invețe, pe timp de coronavirus, au nevoie de ajutorul nostru! appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .