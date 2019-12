Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul STPF Satu Mare au depistat cinci cetateni straini din Algeria și Libia care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pe jos, cu scopul de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Ieri, 29.12.2019, la ora 23.50, politistii de frontiera din cadrul…

- Politistii de frontiera din cadrul STPF Satu Mare au depistat șapte cetateni straini din Maroc și Algeria care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pe jos, cu scopul de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Ieri, 27.12.2019, incepand cu ora 20.00, politistii de frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratelor Teritoriale ale Poliției de Frontiera Timișoara, Sighetu Marmatiei si Giurgiu au depistat, in urma misiunilor desfașurate in zona de competența, noua persoane, cetațeni din Siria, Sri Lanka și Libia, care au incercat fie sa intre ilegal in Romania…

- Trei cetateni din Egipt, care intentionau sa intre ilegal in Romania, din Serbia, au fost depistati de politistii de frontiera timisoreni, care au tras focuri de arma in plan vertical pentru oprirea migrantilor, in apropierea localitatii Valcani. Purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Timisoara,…

- Politistii de frontiera au depistat trei cetateni din Algeria, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia, ascunsi intr-un tren de marfa. ”In data de 07.12.2019, in jurul orei 11.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Stamora Moravita feroviar, judetul Timis,…

- Trei tineri algerieni, cu varste cuprinse intre 21 si 29 de ani, solicitanti de azil in Romania, au fost depistati de politistii de frontiera timiseni din sectorul Stamora - Moravita in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera in Serbia ascunsi intr-un tren de marfa, potrivit Agerpres.Cei…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat, in ultimele 24 de ore, noua cetateni proveniti din Irak, Iran, Algeria, Siria si Vietnam care au incercat sa iasa ilegal din Romania, folosind diferite metode. Patru dintre ei erau ascunsi sub semiremorca unui automarfar, iar unul in portbagajul unui autoturism.…

- Polițiștii de frontiera din Jimbolia, județul Timiș, au depistat, cu ajutorul camerelor de termoviziune, un cetațean pakistanez, care, impreuna cu fiul sau de 5 ani, incerca sa treaca ilegal granița cu Serbia. Acesta le-a spus polițiștilor ca intenționa sa ajunga in Grecia, potrivit Mediafax.Potrivit…