Timiș: Migranți călcați cu tractorul pe un câmp de rapiță Un incident ciudat și cat se poate de grav s-a petrecut in județul Timiș. Doi migranți, cetațeni afgani, au fost calcați cu tractorul in timp ce dormeau intr-un camp de rapița. Polițiștii sosiți la fața locului au chemat ambulanțele SMURD, iar migranții au fost transportați de urgența la Spitalul Județean Timișoara. Cei doi au fost duși cu doua ambulanțe la Spitalul Județean Timișoara, unul dintre ei fiind in stare grava. Cei doi migranți ar fi trecut ilegal frontiera in Romania. La un moment dat, fiind obosiți, s-au culcat intr-un camp cultivat cu rapița, in localitatea Gataia. Nici macar zgomotul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

