Timiş: Medic reţinut după ce şi-a bătut copilul minor Un medic chirurg din Timisoara, care si-a batut copilul minor, provocandu-i rani grave, a fost retinut, in noaptea de marti spre miercuri. Surse judiciare au declarat ca "barbatul a fost cercetat initial pentru rele tratamente aplicate minorului, incadrarea juridica fiind schimbata in lovire si alte violente". Minorul locuieste cu tatal, care a castigat la divort custodia copilului, mama fiind plecata la munca in Austria. Aceasta a primit de la baiat mesaje disperate prin care o anunta despre cele intamplate, cerandu-i ajutorul, iar aceasta a revenit de urgenta in tara si a anuntat autoritatile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

