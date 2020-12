Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele prilejuite de Ziua Naționala a Romaniei au fost reduse in acest an la minim, din cauza pandemiei. Astfel, Instituția Prefectului și Brigada 18 Cercetare Supraveghere „Decebal” au organizat, incepand cu ora 12.00, un ceremonial militar și religios in Parcul Central „Anton Scudier, care a…

- Ziua Nationala a Romaniei este sarbatorita in prezent pe 1 decembrie, iar aceasta data, stabilita printr-o lege promulgata in 1990, marcheaza un moment important din istoria romanilor, cel in care Marea Adunare de la Alba Iulia a votat unirea Transilvaniei cu Romania, in 1918. Prin legea nr. 10 din…

- Primarul evazionist Kovacs care a depus juramantul de credința fața de oraș doar cu mana pe biblia maghiara iese cu declarații pentru motivarea impodobirii cu ornamente de Craciun deși inainte, pe 1 Decembrie, sarbatorim Ziua Naționala. Niciun steag național nu a fost arborat in oraș in așteptarea Zilei…

