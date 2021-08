Timiș: localitatea Pădureni cu rată de infectare CoVID aproape de 2/1.000 Timiș: localitatea Padureni cu rata de infectare CoVID aproape de 2/1.000 Foto: Arhiva/ MApN. Dupa mai multe saptamâni fara restricții, localitatea Padureni din Județul Timiș, se apropie de rata de infectare cu CoVID-19, de 2 cazuri la 1.000 de locuitori. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența trebuie sa stabileasca ce restricții se impun, a transmis Radio România Timișoara.

Etichete Padureni-Județul Timișrata infectare - 2/1.000pandemia CoVID - 19

