Timiş: Jandarmeria a legitimat peste 100 de persoane care au participat la protestul împotriva măsurilor anti-pandemice Jandarmii timisoreni au legitimat 122 persoane care au participat la protestul neautorizat din noaptea de duminica spre luni, organizat pe retelele de socializare, impotriva masurilor anti-pandemice instituite de autoritati. "Protestul a fost unul spontan, s-a desfasurat fara incidente, a fost organizat fara respectarea prevederilor legale, in consecinta au fost legitimate 122 persoane carora, in perioada imediat urmatoare, le vor fi aplicate sanctiuni contraventionale in conformitate cu legislatia in vigoare. In continuare, se fac verificari pentru identificarea si a altor persoane care au incalcat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

