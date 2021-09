Stiri pe aceeasi tema

- Doi cetateni straini au primit mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile, pentru trafic de migranti, dupa ce procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus inceperea urmaririi penale fata de acestia. Unul dintre ei a asigurat cazarea pentru 12 migranti.…

- Individul, recidivist, care a atacat un barbat, in zona rampei de incarcare lemne, situata pe un drum forestier in padurea de pe raza localitații Bunea Mare, aparținatoare de Faget, a fost trimis in judecata pentru comiterea infracțiunii de tentativa de omor, in stare de recidiva postcondamnatorie.…

- Transport de migranți oprit de polițiștii de frontiera timișeni, la Denta. Oamenii legii au gasit, intr-un autoturism, noua bengalezi care intrasera ilegal in Romania. Șoferul, un sirian cu permis de ședere, nu avea permis de conducere, iar mașina era neinmatriculata.

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a unui barbat din Timiș, aflat in arest preventiv, sub aspectul savarsirii, in stare de recidiva, a infractiunii de trafic de migranți. „Procurorii au reținut ca in data de 4 iunie 2021,…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus in aceasta saptamana, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a unui barbat din Timiș, aflat sub masura preventiva a controlului judiciar, sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de migranți. „Procurorii au reținut ca…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul București au dispus vineri, 9 iulie, trimiterea in judecata a celor noua agenți de poliție, acuzați de mai multe infracțiuni, printre care lipsire de libertate și tortura, fapte comise in septembrie 2020, informeaza News.ro . Agenții de la Secția 16…

- Barbatul risca acum inchisoare de la sase luni la trei ani sau amenda. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui cetatean albanez, Xhemil Ivanova, acuzat de trecerea frauduloasa a frontierei de stat. Barbatul este acuzat ca, in urma cu…

- Fostul șef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatricularea Vehiculelor Maramureș (SPCRPCIV Maramureș), Viorel Andrei Donciu, in prezent aflat in arest preventiv, a fost trimis in judecata de DNA pentru fapte de corupție. Viorel Andrei Donciu, inspector principal…