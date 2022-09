Stiri pe aceeasi tema

- Foarte mult fum a fost in noaptea de sambata spre duminica la Spitalul de Copii din Timișoara. Autoritațile au declanșat Planul Roșu de intervenție și zeci de persoane, copii, parinți și cadre medicale, au fost evacuate.

