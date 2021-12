Timiş: Incendiu la o casă din Lugoj. Pompierii au găsit trupul neînsufleţit al unei femei de 86 de ani Un incendiu a izbucnit, sambata, la o casa din municipiul Lugoj, judetul Timis. Dupa ce a fost stins focul, pompierii au gasit trupul neinsufletit al unei femei de 86 de ani. Pompierii au intervenit, in urma unui apel la 112, pe strada Hasdeu din Lugoj, unde un incendiu a izbucnit la o casa, iar flacarile inalte de cativa metri ieseau prin acoperis. Mai multe echipaje si autospeciale au fost mobilizate, mai ales ca exista pericolul ca focul sa se extinda si la casele invecinate. Dupa aproximativ o ora, pompierii au reusit sa stinga incendiul, insa tavanul casei s-a prabusit din cauza flacarilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

