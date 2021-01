Timiș, în ”zona roșie” de COVID-19. Cele mai multe cazuri noi în Capitală. Situația pe județe Judetul Timiș inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 3,24 de persoane la mia de locuitori, la fel ca in ziua de vineri, 29 ianuarie. Timiș este singurul județ din Romania care ramane in ”zona roșie”. In schimb, Bucureștiul a raportat cele mai multe cazuri noi, peste 400. Romania inregistreaza peste 2.600 de cazuri noi, conform celui mai recent bilant al Grupului de Comunicare Strategica. Rata de infectare este cea mai ridicata in județul Timiș, fiind de 3,24 la mia de locuitori. In acest moment, Timiș este singurul județ din țara care mai raporteaza o rata de infectare de peste… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

