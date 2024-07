Timiș, în topul județelor preferate de investitorii din sectorul agricol CBRE a lansat o analiza privind potențialul de afaceri și investiții alternative și de dezvoltare a județului Timiș. Conform acesteia, județul Timiș se remarca drept un centru vital al agriculturii romanești, fiind primul ca suprafața agricola, de 693.034 hectare, și al doilea in ceea ce privește suprafața terenurilor cultivate in regim ecologic. In plus, județul din vestul Romaniei atrage un interes semnificativ și in creștere din partea investitorilor, reprezentand 5% din totalul tranzacțiilor cu terenuri agricole la nivel național in 2023. „Județul Timiș, cu un potențial agricol semnificativ… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

