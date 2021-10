Timiș, în top 5 vaccinări pe județe. Sub Cluj, Constanța și…

Județul Timiș ocupa tot locul IV in topul vaccinarilor anti-Covid pe județe, la fel ca in luna septembrie. Spre deosebire de luna trecuta, procentul vaccinaților a crescut cu 7%, dar suntem tot sub Sibiu, Cluj și Constanța.