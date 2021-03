Fondatorul trupei Cargo, Adi Barar, a murit, in noaptea de duminica spre luni, in urma infectarii cu SARS-CoV-2. El a ajuns la Spitalul Judetean Timisoara in 23 februarie, in stare grava, fiind internat in sectia ATI. "Asa intens cum a trait toata viata pe scena, alaturi de public, inconjurat de gandurile voastre bune, asa a luptat pana azi! Dumnezeu sa te odihneasca, Adi Barar! 'Si de-o fi si eu sa mor/ Nu vreau sa va intristati!/ Sa cantati si sa jucati, pana in zori/ Si daca din cand in cand/ O sa ma primiti in gand/ Voi fi aproape de voi!'", au scris colegii din trupa Cargo pe Facebook.…