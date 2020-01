Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care vindea autoturisme inchiriate de la diferite societati comerciale si care a fost arestata preventiv anul trecut a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, pentru inselaciune si alte infractiuni, prejudiciul depasind 1,3 milioane de lei. "Procurorii…

- Judecatoria Constanta a acordat un nou termen al saptelea in dosarul in care familia unei femei din Constanta care a decedat in urma unei interventii chirurgicale solicita 30 de milioane de euro atat medicului anestezist, cat si clinicii private le unde a avut loc operatia. Tot in prezenta cauza, medicul…

- Un barbat in varsta de 48 de ani, din comuna Orlea, a fost retinut pentru omor calificat si talharie calificata, el fiind acuzat ca in seara zilei de 11 decembrie a omorat o femeie de 83 de ani, in locuinta careia a intrat fara drept si de unde a sustras suma de 10.000 de lei si un telefon, se arata…

- Procurorii anticoruptie l-au trimis, astazi, in judecata pe fostul vicepresedinte al ANAF Serban Pop intr-un nou dosar. De aceasta data, Pop este acuzat ca ar fi luat o mita de 5 milioane de lei.

- Procurorii DNA au indisponibilizat acesti bani in cadrul anchetei privind lucrarile la tronsonul de cale ferata Bucuresti-Constanta. Detaliile apar in rechizitoriul in care fostul ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu, a fost trimis in judecata, in stare de libertate, pentru luare de mita si trafic…

- Medicul din Faget, implicat in luna mai intr-un scandal de coruptie, a fost trimis in judecata. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au anuntat ca au dispus prin rechizitoriu, trimiterea in judecata in stare de libertate a inculpatului pentru savarsirea infractiunii de luare…

