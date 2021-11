Timiș: Femeie arestată pentru că ascundea 16 migranți în garaj și alți opt în mașină Polițiștii de frontiera au gasit sambata seara, in timpul unei percheziții facute la domiciliul unei femei din Banloc, judetul Timis, 16 cetațeni straini ascunși in garaj. Anterior, femeia fusese prinsa la volanul unei mașini cu care transporta opt indieni. Potrivit Poliției de Frontiera, polițiștii din Timiș au observat vineri doua mașini care se deplasau pe DN 59B din direcția Banloc spre localitatea Deta și ulterior pe E70 spre municipiul Timișoara, acestea fiind suspecte ca ar fi implicate in activitați infracționale privind traficul cu migranți. Cele doua mașini au fost oprite de polițiștii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

