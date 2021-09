Stiri pe aceeasi tema

- Ilfov este județul cu cea mai mare rata de infectare din Romania 3,39, depașind Satu Mare care are o incidența de 3,33. Marți a intrat in scenariul roșu și județul Timiș, dupa ce a trecut pragul de 3 la mia de locuitori. Intre timp, Bucureștiul are cele mai multe cazuri de Covid inregistrate la nivel…

- Dupa județul Satu Mare, care are in continuare cea mai ridicata rata de infectare din țara, 3,28, și județul Ilfov a intrat in scenariul roșu. In prezent, incidența de aici este de 3,06, arata bilanțul transmis luni, 20 septembrie, de autoritați. In prezent, județul Satu Mare și Ilfov sunt singurele…

- Județele Bistrița-Nasadu, Ilfov, Satu Mare, Timiș, dar și municipiul București au revenit in scenariul galben, rata de infectare fiind de peste doi la mia de locuitori. In aproape toate județele rata de infectare este in creștere. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de…

- Pana in prezent, cele mai multe cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate in București. Mai exact, 395 de persoane au primit un rezultat pozitiv in urma testarilor. Pe locul al doilea in ceea ce privește numarul de cazuri de infecție cu COVID-19 se afla județul Timiș , cu 146 de cazuri,…

- Most of the newly confirmed COVID-19 cases in Romania since the previous reporting were recorded in Bucharest City - 196 and in the counties of Timis - 89, Suceava - 67, and Cluj - 61, the Strategic Communication Group (GCS) reported on Monday. The counties with the fewest cases are Covasna…