Stiri pe aceeasi tema

- Timisorenii speriati de corona virus sau de virusul gripal atunci cand circula cu mijloacele de transport in comun, au acum la dispozitie dezinfectant lichid cu care sa se dea pe maini. Societatea de Transport Public Local (STPT) a montat 390 de dozatoare pentru lichid in toate tramvaiele, autobuzele…

- Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat, astazi, ca toate mijloacele de transport in comun sunt dotate cu dozatoare cu lichid dezinfectant, avand in vedere cazurile de coronavirus. Este vorba despre 390 de dozatoare care au fost imparțite in felul urmator: trei dozatoare in fiecare autobuz…

- Vești bune aduse de Societatea de Transport Public Timișoara. Incepand de luni, 2 martie, pe doua linii de transport in comun vor circula mai multe mijloace. Este vorba despre liniile Expres 2 autobuze și 9 tramvaie. Potrivit reprezentanților instituției, de luni, se vor regasi șase autobuze pe linia…

- Psihoza data de corona virus a ajuns si la Societatea de Transport Public Local Timisoara. Primaria a decis sa instaleze in tramvaie, troleibuze, autobuze, dozatoare de substante dezinfectante, cu care oamenii sa se frece pe maini pentru a lupta cu virusii. Nu se stie cate asemenea dozatoare se vor…

- Societatea de Transport Public Timișoara anunța ca primaria acorda și in acest an gratuitate pe mijloacele de transport in comun unor categorii de cetațeni. Una dintre categorii este cea a elevilor care invata in școlile din Timisoara. Potrivit STPT, gratuitatea se acorda tuturor elevilor care frecventeaza…

- Societatea de Transport Bucuresti /STB/ a achizitionat 150.000 de masti medicale pentru a le distribui calatorilor care circula in mijloacele de transport in comun, cu preponderenta pe liniile care vin si duc la aeroport, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, Andrei Creci, director general al Societatii…

- Programul mai multor linii de transport public va fi prelungit, in noaptea de Revelion. Pentru a asigura transportul celor ce isi vor petrece noaptea dintre ani in centrul orasului, Societatea de Transport Public Timișoara prelungește programul de lucru. Astfel, in data de 1 ianuarie 2020, mijloacele…

- Anunț important pentru persoanele care circula cu mijloacele de transport in comun. Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat ca traseele mai multor linii de transport local vor suferi modificari, in data de 16 decembrie, intre orele 19.30 – 20.00, din cauza evenimentelor dedicate implinirii…