Timiş: Două pisici au fost salvate de echipele CNBR ale ISU din blocul evacuat de pe Mioriţei Echipele de specialisti CNBR ale ISU Timis si Sibiu au salvat doua pisici din blocul evacuat in urma deratizarii, de pe strada Mioritei nr. 8 din Timisoara.



In timp ce efectuau masuratori ale parametrilor aerului in vederea revenirii locatarilor in siguranta la domiciliile lor, echipele ISU au auzit mieunaturi disperate si insistente si, ghidandu-se dupa sunet, au descoperit la intervale diferite cele doua pisicute.



"Pisicile au fost luate de colegii nostri. Ele nu prezinta niciun semn ca ar fi bolnave. Pisicile vor fi ingrijite de noi si le vom hrani pana le vom identifica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

