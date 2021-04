Stiri pe aceeasi tema

- Politistii timiseni au aplicat, sambata, mai multe amenzi si au intocmit un dosar penal, in urma unei inmormantari la care au participat cateva zeci de persoane, intr-un cimitir din localitatea Chisoda, limitrofa Timisoarei. Conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Timis, au fost amendati…

- Politistii timisoreni au intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele administratorului unui club din Timisoara, care a organizat in noaptea de sambata spre duminica o petrecere privata, acesta primind si o amenda contraventionala de 10.000 de lei. Cei 16 participanti la petrecere…

- Politistii timisoreni au intervenit peste o petrecere organizata intr-un local din Timisoara si la care participau 16 persoane. Patronul societatii a fost amendat cu 10.000 de lei, fiindu-i intocmit si un dosar penal pentru “zadarnicirea combaterii bolilor”. Petrecaretii au fost amendati cu suma totala…

- Polițiștii au descins, azi noapte, la ora 23,00, intr-un club din Timișoara unde existau informații ca se petrece fara a se ține cont de restricții. Cand agenții au ajuns la fața locului, in prima faza, cei surprinși in interior au refuzat sa deschida. Dupa cateva minute, agenții au patruns in clubul…

- Dosar PENAL pentru un șofer din Constanța, PRINS de polițiști langa Bucium, in timp ce conducea o mașina, cu permisul suspendat Dosar PENAL pentru un șofer din Constanța, PRINS de polițiști langa Bucium, in timp ce conducea o mașina, cu permisul suspendat Polițiștii din Alba au depistat, in cursul zilei…

- Politistii din Timisoara au intocmit dosar penal pe numele unui tanar de 17 ani care a furat o masina de pe o strada din oras, apoi a fugit de politistii care l-au depistat in trafic. A fost lovit de un autoturism, in timp ce fugea pe carosabil, iar in final politistii au constat ca acesta consumase…

- Politistii au intocmit un dosar penal in cazul fetitei care a cazut, vineri, din telescaun pe domeniul schiabil din Sinaia, cercetarile fiind efectuate pentru vatamare corporala din culpa, au precizat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Primaria Sinaia a transmis ca starea…

- Peste 12.000 de țigari de contrabanda si un autoturism au fost confiscate de politistii Sectiei 3 Politie Rurala Jibou, județul Salaj, sambata seara, in urma unor verificari in trafic. Aceștia au intocmit un dosar penal. „La data de 20 februarie, la ora 20,00, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie…