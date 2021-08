Timiş: Dosar penal pentru o femeie infectată cu SARS-CoV-2 care a încălcat măsura izolării la domiciliu Politistii timiseni au intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele unei femei de 38 de ani din Jimbolia, confirmata cu COVID-19, care a incalcat masura izolarii la domiciliu si a intrat intr-un restaurant.



"In cadrul unei actiuni pentru verificare a respectarii masurilor si interdictiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului SARS-CoV-2, politistii din Jimbolia s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca intr-o societate comerciala din oras ar fi fost prezenta o femeie care s-ar fi aflat in izolare la domiciliu din 17 august, fiind confirmata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

