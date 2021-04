Stiri pe aceeasi tema

- Politistii timiseni au aplicat, sambata, mai multe amenzi si au intocmit un dosar penal, in urma unei inmormantari la care au participat cateva zeci de persoane, intr-un cimitir din localitatea Chisoda, limitrofa Timisoarei. Conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Timis, au fost amendati atat…

- Politistii timisoreni au intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele administratorului unui club din Timisoara, care a organizat in noaptea de sambata spre duminica o petrecere privata, acesta primind si o amenda contraventionala de 10.000 de lei. Cei 16 participanti la petrecere…

- UPDATE – Politistii au deschis un dosar penal in cazul accidentului suferit, miercuri dupa-amiaza, de deputatul PNL de Vrancea Ion Stefan, in urma caruia acesta a suferit o fractura la gamba si fisuri la oasele faciale, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Astazi, in jurul orei…

- Politistii tulceni au sanctionat, sambata, 23 de persoane cu amenzi totale de 65.000 de lei, din cauza ca sarbatoreau o logodna intr-un imobil din orasul Babadag, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Ioana Nanu. Evenimentul a fost sistat, iar organizatorii, un…

- Peste 12.000 de țigari de contrabanda si un autoturism au fost confiscate de politistii Sectiei 3 Politie Rurala Jibou, județul Salaj, sambata seara, in urma unor verificari in trafic. Aceștia au intocmit un dosar penal. „La data de 20 februarie, la ora 20,00, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie…

- O mașina carbonizata, cu urmele unui cadavru inauntru, a fost gasita, duminica dimineața, in localitatea Chișoda, din apropiere de Timisoara. Poliția a fost sesizata, printr-un apel la numarul de urgenta 112, ca pe strada Bucegi din localitatea Chisoda, limitrofa Timisoarei, se afla o masina carbonizata…

- Mai multe persoane din comuna Cotofenii din Fata, judetul Dolj, s-au ales cu dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului si amenzi de 40.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale in contextul pandemiei de COVID-19, dupa ce au organizat o logodna intre doi minori de 12 si 15 ani, transmite…