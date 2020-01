Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Timisoara (CAT) l-a condamnat definitiv pe Muntean Dorin Sebastian la detentie pe viata pentru omor calificat, dupa ce acesta l-a decapitat cu o drujba pe un barbat din Sanandrei, in noaptea de 30/31 ianuarie 2019, dupa ce a patruns fara drept in locuinta victimei prin distrugerea…

- Barbatul care a ucis un om decapitandu-l cu drujba și i-a terorizat familia a fost condamnat la inchisoare pe viața de magistrații de la Curtea de Apel Timișoara. Va reamintim ca in 31 ianuarie, in jurul orei 4.30, agresorul a inceput sa taie cu drujba ușa unei case din localitatea Sanandrei, in care…

