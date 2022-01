Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a implementat, in perioada octombrie 2019 - decembrie 2021, un proiect european prin care a oferit cursuri gratuite conducatorilor auto profesionisti angajati de firmele de transport rutier de marfuri eligibile, potrivit Agerpres.…

- Direcția de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș organizeaza un nou curs de formare pentru cei ce doresc sa devina asistenți maternali și sa ia in ingrijire copii cu probleme sociale. Inscrieri se fac in toata luna decembrie.

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Arad, in calitate de partener, continua implementarea proiectului ”TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”, cod...

- Incepand cu data de 21.10.2021, Sectorul 4 al Municipiului București, prin Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului cu sprijinul Totul Verde. SA, a inceput distribuirea de material lemnos catre persoanele/familiile cu venituri mici de pe raza teritoriala a acestuia. Foto: Gabi Boholț…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș organizeaza un nou curs, gratuit, pentru pregatirea unor viitorii asistenți maternali profesioniști. Proiectul european se adreseaza celor care doresc sa fie parinți de profesie pentru copiii abandonați. Cursul este gratuit. Asistentul…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj angajeaza un consilier de etica și 10 infirmiere. Instituția va avea in premiera un consilier de etica, potrivit legii. Pana pe 22 octombrie pot fi depuse dosarele de catre funcționarii interesați. In perioda 25 – 26 octombrie…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea are un deficit de peste 200 de angajati, 52 de posturi fiind vacante de la inceputul pandemiei, fapt care a creat dificultati in asigurarea activitatii, mai ales in centrele rezidentiale, a informat, vineri, institutia. In…

- In cadrul proiectului TEAM – UP: PROGRES IN CALITATEA INGRIJIRII ALTERNATIVE A COPIILOR, derulat in parteneriat cu Autoritatea Naționala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții și celelalte D.G.A.S.P.C. – uri din țara, se va desfașura o noua serie de cursuri de formare profesionala…