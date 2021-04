Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis a decis ca, de luni, restrictiile sa fie relaxate in municipiul Timisoara ca urmare a scaderii ratei de infectare cu SARS-CoV-2, astfel ca va fi prelungit programul de functionare al magazinelor, iar localnicii vor putea circula fara declaratie…

- De luni, laTimișoare si in celelalte localitați din Timiș unde rata de infectare este intre 4 și 7,5 la mie, programul operatorilor economici care desfașoara activitați de comerț/prestari servicii in spații inchise și /sau deschise, publice și/sau private, se poate desfașura, in cursul saptamanii, de…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis, in aceasta dupa-amiaza, sa nu mai prelungeeasca masura carantinarii Timisoarei. De asemenea, ies din carantina si comunele periurbane Dumravita, Giroc, Ghiroda si Mosnita Noua. Timisoara si cele patru comune periurbane au intrat in carantina pe…

- "Aceasta hotarare prevede masuri mai restrictive decat cele prevazute in ODSU de carantinare a celor cinci localitati din judet, adica municipiul Timisoara si comunele Dumbravita, Giroc, Ghiroda si Mosnita Noua. (...). Pentru municipiul Timisoara si UAT Giroc si Mosnita Noua, masurile impuse pentru…

- "Aceasta hotarare prevede masuri mai restrictive decat cele prevazute in ODSU de carantinare a celor cinci localitati din judet, adica municipiul Timisoara si comunele Dumbravita, Giroc, Ghiroda si Mosnita Noua. (...). Pentru municipiul Timisoara si UAT Giroc si Mosnita Noua, masurile impuse pentru…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a intrunit astazi pentru a decide daca va fi sau nu prelungita carantina pentru Timișoara și localitațile limitrofe. Specialiștii din cadrul DSP Timiș au propus, in urma analizei epidemiologice, prelungirea carantinei cu șapte zile pentru Timișoara,…

- Prefectul de Timiș, Zoltan Nemeth, va convoca, astazi, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența pentru a discuta daca se aproba prelungirea sau nu a carantinei pentru Timișoara, Dumbravița, Moșnița Noua, Giroc și Ghiroda. Se așteapta sosirea de la INSP a avizelor dupa ce DSP Timiș a trimis catre…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis ca municipiul Timisoara sa intre in carantina. Pe langa Timisoara se carantineaza si patru comune periurbane: Giroc, Ghiroda, Moșnița Noua și Dumbravița. Decizia a fost luata cu 30 voturi pentru, patru voturi impotriva și patru abțineri. Votul covarsitor…