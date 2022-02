Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 13.661 de persoane au fost incadrate in munca in prima luna a acestui an, ca urmare a aplicarii masurilor de stimulare a ocuparii de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si de cea a municipiului Bucuresti, se mentioneaza intr-un comunicat remis vineri de Agentia Nationala…

- 6.036 de cazuri noi de COVID au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate 64.708 de teste. 26 de persoane infectate cu virusul și-au pierdut viața in ultimele 24 de ore. Nu sunt raportate decese anterioare. In prezent, la terapie intensiva sunt internate 406 persoane, cu 2 mai mult decat…

- Județul Buzau iși menține locul fruntaș intr-un clasament al județelor in ceea ce privește ocuparea forței de munca. Informația este furnizata de Agenția Naționala a Forței de Munca, instituție care a intocmit un clasament al judetelor cu cele mai multe persoane angajate din care reiese ca Timiș ocupa…

- Un numar de 211.751 de persoane au fost incadrate in munca in primele 11 luni ale anului ca urmare a programelor derulate de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si de cea a municipiului Bucuresti, se mentioneaza intr-un comunicat remis marti de Agentia Nationala pentru Ocuparea…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza joi ca, in saptamana 13 - 19 decembrie, 71,6- din cazurile de COVID confirmate au fost la persoane nevaccinate. Dintre cei vaccinati care s-au imbolnavit, peste jumatate erau fie imediat dupa vaccinare, fie la mai mult de 6 luni de la ultima doza, se…

- In perioada ianuarie - octombrie 2021, urmare a serviciilor și masurilor de stimulare a ocuparii forței de munca oferite de AJOFM Botosani, 5.017 persoane au fost incadrate in munca, dintre care 2.053 femei, susțin reprezentanții instituției printr-un comunicat de presa.

- de mUn numar de 195.147 de persoane au fost angajate in primele zece luni ale anului 2021, ca urmare a programelor derulate la nivel national de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, informeaza un comunicat al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) remis marti AGERPRES…

