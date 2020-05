Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din satul Turcoaia a fost internata, joi seara, la Spitalul Judetean de Urgenta din municipiul Tulcea cu arsuri pe 20% din suprafata corpului, iar o alta a suferit un atac de panica, dupa un incendiu provocat de un bec lasat aprins intr-o anexa gospodareasca. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- La fata locului s-au deplasat politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Timisoara, care efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie. Citeste si: O femeie care se trateaza de 19 ani cu medicamentul despre care Trump sustinea ca previne…

- Politistii timisoreni cauta un barbat care a amenintat, joi seara, o farmacista din Timisoara sa-i dea, fara reteta, un medicament care se elibereaza doar pe baza de prescriptie, iar la plecare a sustras si o suma de bani din casa de marcat.

- Politistii timisoreni cauta un barbat care a amenintat, joi seara, o farmacista din Timisoara sa-i dea, fara reteta, un medicament care se elibereaza doar pe baza de prescriptie, iar la plecare a sustras si o suma de bani din casa de marcat relateaza agerpres.Vezi și: PREMIERA neagra pentru…

- O angajata a unui supermarket din Timisoara a gasit un plic ce continea suma de 30.000 de euro, blocat intre rotile unui carucior de cumparaturi. Plicul a fost predat Politiei, iar proprietarul este cautat de politisti, potrivit news.ro.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al…

- O angajata si un client a unui supermarket din Timisoara au gasit un plic cu 30.000 de euro, care bloca rotile unui carucior de cumparaturi. Plicul a fost predat Politiei, iar proprietarul este cautat de politisti.Angajata supermarketului a observat ca roata unui carucior de cumparaturi folosit de un…

- Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri in localitatea timișeana Coșevița, in urma unui accident intre un autoturism și autotren. Citește și: Accident grav provocat de un sofer baut, la Iasi Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a declarat ca in accident au fost…

- Barbatul in varsta de 42 de ani, din Caracal, care a amenintat politistii dupa ce acestia i-au solicitat sa se legitimeze si sa prezinte declaratia pe proprie raspundere, a fost arestat preventiv, sambata, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra…