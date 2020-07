Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Gherla a anunțat miercuri, 22 iulie, ca Parchetul de pe langa Judecatoria Gherla a dispus la data de 7.07.2020 trimiterea in judecata a inculpatului C.P., in stare de arest preventiv, pentru savașirea infracțiunilor de camata, prevazuta…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice și au reținut…

- In ziua de 15 iunie a.c., polițiștii de la investigații criminale din cadrul Secției nr. 1 Poliție Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat și au reținut un barbat…

- Procurorul general al Romaniei, Gabriela Scutea, a anunțat ca a dispus un control in cauza fetei de 17 ani incendiate in județul Mehedinți."Pe baza informarii preliminare transmise de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova, am dispus efectuarea unui control cu privire la instrumentarea dosarului…

- Ieri, 9 iunie 2020, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un barbat de 41 de ani, din Sebeș, care este cercetat pentru violența in familie și incalcarea ordinului de protecție. In sarcina acestuia…

- Presedintele Tribunalului Brasov, Gabriela Ciolacu, a anuntat ca instanta a admis solicitarea Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, privind arestarea barbatului inculpat pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, scrie agerpres.ro. "Ca stare de fapt se retine ca, in dimineata zilei…

- Un barbat de 32 de ani, din Brasov, este cercetat penal pentru omor calificat, dupa ce, miercuri, ar fi omorat-o pe mama sa cu mai multe lovituri de cutit, el urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva. "Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov…

- Jurnalistul Adrian Calin a dezvaluit ca, ieri, mai mulți angajați ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, inclusiv prim-procurorul Alin Leucea, au participat la o inmormantare unde a fost depașita cu mult limita de opt persoane impusa prin ordonanța militara in timpul starii de urgența. „Ieri,…