Un barbat in varsta de 39 de ani a fost retinut de politisti pentru 24 de ore pentru trafic international de droguri, dupa ce a fost prins la Vama aradeana Turnu, in timp ce incerca sa introduca in tara opt kilograme de cannabis. Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Timis - Serviciul Antidrog, impreuna cu politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, au ridicat opt kilograme de cannabis in urma unui control efectuat asupra unui autocar care urma sa intre in tara, in Punctul de frontiera Turnu, arata un comunicat al Politiei de Frontiera Timisoara, remis,…