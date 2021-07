Stiri pe aceeasi tema

- Doua decese asociate COVID sunt inregistrate in ultimele 24 de ore. Tot in ultimele 24 de ore sunt 102 cazuri noi, din peste 27.000 de teste. Pana astazi, 21 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.875 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.046.952 de pacienți…

- Cadavrul in stare de putrefacție al unei femei de 36 de ani, a fost descoperit miercuri intr-un imobil din Arad. Potrivit IPJ Arad, miercuri, in jurul orei 15.00, polițiștii au fost anunțați prin apel 112, despre faptul ca intr-un imobil de pe strada Iakob Cardoș, se afla o persoana decedata. La fața…

- COD ROȘU de furtuni in vestul țarii, sambata dupa-masa. Județele vizate de vijelii și grindina Mai multe localitati din judetele Arad si Timis vor fi sub o avertizare nowcasting Cod rosu de vijelie si averse torentiale, pana la 17:15, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Astfel, in…

- Un apel la 112 a semnalat echipajelor de urgența vineri seara, in jurul orei 22.00, o posibila persoana inecata in lacul Ghioroc. Un echipaj de scafandri și o barca de cautare din cadrul ISU Arad s-au deplasat la fața locului, unde au inceput cautarile, care s-au facut la indicațiile unui pescar cu…

- Furnizorul german de componente pentru industria auto Continental va inchide fabrica de sisteme de inductie din Nadab (Arad) si va... The post Continental inchide o fabrica din vestul țarii. Peste 300 de angajati vor fi afectati appeared first on Renasterea banateana .

- Hidrologii au emis o avertizare Cod rosu de inundatii pentru un afluent al Crișului Alb, in județul Arad. Ca urmare a precipitațiilor inregistrate, celor prognozate și propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe…

- Avertizare de tip Cod Galben de vreme rea, valabila pentru Timiș, Caraș-Severin, Arad, Hunedoara și Bihor. Meteorologii anunța vant puternic, care la rafala va depași 60 de kilometri la ora.