Timiș: Aproape 900 de vaccinuri AstraZeneca sunt nefolosite Aproape 900 de vaccinuri AstraZeneca sunt nefolosite in județul Timiș din cauza informațiilor privind efectele adverse sau a dezinteresului. Timișenii au neclaritați inclusiv in privința limitei de varsta pentru administrarea vaccinului, scrie Realitatea.net . Cea mai mare cerere pentru vaccinare este in Timișoara, iar cele mai multe doze AstraZeneca sunt in doua orașe aflate la zeci de kilometri. De la debutul campaniei de imunizare, in Timiș au fost administrate peste 100.000 de doze, majoritatea de la Pfizer, fiind deschise 28 de centre de vaccinare. Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA),… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

