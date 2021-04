Stiri pe aceeasi tema

- Un focar de pesta porcina africana a aparut intr-o exploatație non-profesionala din localitatea Honorici, la cațiva kilometri de Lugoj. Pesta porcina africana a fost confirmata de catre Laboratorul Național de Referința pentru Diagnostic și Sanatate Animala București, in urma examinarii probelor…

- Aproape 25.000 de suine vor fi sacrificate la o ferma din Gataia Noua dupa ce Laboratorul National de Referinta pentru Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat oficial un focar de pesta porcina africana (PPA), potrivit Agerpres. In urma examinarii unor probe prelevate de la porci domestici,…

- Laboratorul Național de Referința pentru Diagnostic și Sanatate Animala București a confirmat oficial focarul de pesta porcina de la ferma Smithfield din Gataia. Aici exista aproximativ noua mii de scroafe si in jur de 14 mii de purcei, care urmeaza sa fie sacrificati in totalitate. In urma examinarii…

- Prefectul de Timiș, Zoltan Nemeth, recunoaște ca nu a facut nimic pentru a stopa criza migranților. Nemeth are in subordinea saComitetul Județean pentru Managementul Frontierei, insa acesta nu a fost convocat deloc de cand Nemeth e in funcție. Mai mult, acesta incearca sa paseze responsabilitatea…

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis a anuntat ca a stins, vineri, focarele de Pesta Porcina Africana din mai multe localitati din zona Lugoj–Faget. Este vorba de focarele din localitatile CRICIOVA, JDIOARA, GAVOJDIA, DRINOVA, BOTESTI, BOTINESTI, JURESTI, BUNEA MARE, BICHIGI,…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Timiș a anunțat stingerea focarelor de Pesta Porcina Africana din localitațile Criciova, Jdioara, Gavojdia, Drinova, Botești, Botinești, Jurești, Bunea Mare, Bichigi, Temerești, Colonia Mica din județul Timiș. Ca urmare a stingerii acestor…

- Un focar de pesta porcina africana a fost confirmat intr-o gospodarie din localitatea Colonia Mica, aparținatoare de Faget, unde a fost gasit un cadavru de porc domestic. Prefectul județului Timiș, Liliana Oneț, a convocat Comitetul Local de Combatere a Bolilor, care a decis ca alți șapte…

- Un focar de pesta porcina africana a aparut in satul Colonia Mica, ce aparține de orașul Faget. Prefectul județului, Liliana Oneț, a convocat joi dimineața o ședința a Comitetului Local de Combatere a Bolilor. A fost stabilita zona afectata, care reprezinta o raza de 13 km de la exploatația in care…