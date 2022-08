Stiri pe aceeasi tema

- La data de 25 august ora 12:15, Poliția Orașului Salcea a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre o femeie din Dumbraveni cu privire la faptul ca al ei concubinul a consumat bauturi alcoolice și face scandal la domiciliu. Polițiștii deplasați operativ la fața locului au constatat ca in jurul orei 10:00,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea cerceteaza un brașovean care la controlul de frontiera a prezentat o carte de identitate falsa, aparent eliberata de catre autoritatile din Romania. Incidentul, potrivit celor de laITPF Sighet, a avut loc duminica, 31 iulie a.c.,…

- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Iasi a realizat anul trecut 564 de actiuni de control la aproape 1.900 de furnizori de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale si materiale sanitare. In total, CJAS a imputat peste 2,4 milioane de lei furnizorilor de servicii medicale in urma…

- Descoperire macabra, duminica seara, pe un teren intravilan, la Dumbravița. Polițiștii au fost anunțați ca pe parcela, sub un pom, se afla cadavrul unul barbat. Trupul era in stare de putrefacție. Barbatul descoperit mort fusese dat disparut in timp ce mergea spre serviciu.

- Institutul de Psihiatrie Socola, din Iași, a acționat in instanța pentru a-și debloca conturile atat la Casa Județeana de Asigurari de Sanatate, cat și la Trezorerie. Managerul interimar al Institutului, Cristina Dobre, a precizat ca doua foste angajate au caștigat in instanța procesul cu unitatea medicala…

- Marti, 14 iunie, prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa, a convocat Colegiul Prefectural, in cadrul caruia Casa de Asigurari de Sanatate CAS Constanta si ITM Constanta au prezentat rapoarte privind acordarea de servicii medicale paraclinice si rezultatele actiunilor de control in domeniul…

- Calcata chiar pe trotuar de automobilul unui vitezoman, o ieseanca a ramas invalida, fiind nevoita sa se pensioneze cu 7 ani mai devreme. A cerut instantei ca firma de asigurari sa-i plateasca diferenta de bani dintre pensia primita si salariul pe care il avea, sa-i deconteze cheltuielile medicale,…

- Un barbat inarmat cu o carabina si un pistol a ucis patru persoane intr-o cladire medicala din Tulsa, Oklahoma, miercuri, inainte de a se impusca mortal pe el insusi, a anuntat Politia. Acesta este cel mai recent dintr-o serie de atacuri armate care au cutremurat Statele Unite, relateaza Reuters. Politistii…