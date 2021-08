Timiş: Amenzi pentru pasionaţii de drifturi zgomotoase, care tulbură liniştea pe timpul nopţii Politistii locali din Timisoara, impreuna cu jandarmii, au aplicat 26 de sanctiuni in valoare de peste 16.000 de lei societatilor care au organizat evenimente la care muzica a fost prea tare si pasionatilor de drifturi, care tulbura linistea pe timpul noptii, in cadrul unei actiuni de amploare desfasurata in noaptea de sambata spre duminica. Misiunea a vizat prevenirea si combaterea faptelor antisociale de incalcare a normelor de convietuire sociala, a faptelor de tulburare, fara drept, a linistii locuitorilor, dar si pentru prevenirea si combaterea poluarii fonice prin folosirea autovehiculelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

