Stiri pe aceeasi tema

- Doar 106 teste au fost procesate in Timiș, in ultimele 24 de ore, conform informarii oficiale transmise de reprezentanții Instituției Prefectului Timiș, in urma carora au fost descoperite 46 de cazuri noi.

- La nivelul juetului Timis, in ultimele 24 de ore, au fost raportate alte 65 de persoane diagnosticate cu coronavirus. Dintre aceatea, 30 sunt din Timisoara. In aceeasi perioada de timp, patru persoane din Timis infectacte cu COVID-19 au decedat. Cele 65 de persoane confirmate cu COVID-19 sunt din: Timișoara…

- In Romania au fost depistate, in ultimele 24 de ore, 1.639 de persoane cu Covid-19. In Timiș au fost depistate 57 de cazuri noi, de miercuri pana joi. In secțiile de Anestezie și Terapie Intensiva din Romania sunt internate peste 500 de persoane cu Covid-19. Au fost inregistrate 41 de decese in ultimele…

- Au fost depistate 61 de cazuri noi de coronavirus in Timiș, in ultimele 24 de ore, cele mai multe la Timișoara – 33. In secțiile de Anestezie și Terapie Intensiva ale spitalelor din Timiș sunt internați 18 pacienți cu Covid-19.

- In Timiș au fost depistate, in ultimele 24 de ore, 40 de persoane cu Covid-19, cele mai multe la Timișoara – 29. Conform Instituției Prefectului, in Timiș, rata de infectare este de sub 0,50 la mia de locuitori.

- In Timiș au fost depistate, in ultimele 24 de ore, 60 de persoane cu Covid-10, cele mai multe din Timișoara – 23. Sunt peste 160 de pacienți cu coronavirus in spitale, 11 fiind in secțiile de terapie intensiva. Va prezentam localitațile unde au aparut cele 60 de cazuri de Covid-19, din Timiș.

- In Timiș au fost confirmate cu Covid-19, de la inceputul pandemiei, 1.374 persoane, 43 fiind depistate in ultimele 24 de ore. Instituția Prefectului Timiș transmite ca in secțiile de Anestezie și Terapie Intensiva din spitalele din județ se afla internate 17 persoane.

- In urma cu cateva zile, medicul Virgil Musta, de la Spitalul Victor Babeș, anunța ca in Timișoara nu mai sunt locuri la ATI. De altfel, Musta face parte din comitetul național care gestioneaza epidemia de coronavirus. Insa, lucrurile nu sunt nici pe departe pe atat de grave pe cat vrea Musta sa para.…