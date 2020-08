Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 8 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 60.623 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 29.872 de pacienți au fost declarați vindecați și 6.204 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. Astazi, 08 august 2020, situația…

- Institutia Prefectului informeaza ca astazi, 06 august 2020, conform datelor centralizate de Directia de Sanatate Publica, situatia epidemiologica privind COVID-19 in judetul Galati se prezinta astfel:2.379 persoane confirmate pozitiv de la inceputul pandemiei si pana in prezent (+60 fata de ieri),…

- In Timiș sunt zece focare active de COVID-19, care se afla in supraveghere epidemiologica. La Faget, oraș in carantina, a mai aparut un caz, numarul persoanelor confirmate cu SARS-Cov2 ajungand la 59. Sunt 183 de persoane cu Covid-10 internate an spitalele din Timiș, iar noua sunt in Terapie Intensiva.…

- In Timiș, pana joi, 30 iulie, au fost confirmate cu coronavirus 1.191 persoane, cu 76 in plus fața de ziua precedenta. Noua pacienți cu SARS-Cov2 sunt la Terapie Intensiva. In Timiș sunt internate in spital 179 de persoane cu coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost raportate alte doua decese ale…

- Bilanțul ultimelor 24 de ore al pandemiei de Covid-19 in Timiș releva faptul ca 10 persoane se afla internate in secțiile de Anestezie și Terapie Intensiva și peste 160 de pacienți sunt internați in spitale. Nu mai puțin de 69 de decese ale persoanelor cu Covid-19 s-au produs in Timiș, de la inceputul…

- „Astazi, 29 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1.249; Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 683; Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 34;…

- V. Stoica Printre cele patru persoane decedate in ultimele zile in județul Prahova, dupa ce s-au infectat cu coronavirus, se afla și un barbat de 44 de ani, internat pe 19 iulie și decedat o zi mai tarziu. Acesta este printre cele mai tineri pacienți decedați la nivel național de la inceputul pandemiei…

- In Timiș au fost prelucrate, de la inceputul pandemiei pana in prezent, aproape 40 de mii de teste Sars-CoV2, dintre care aproximativ 5 mii doar in ultima saptamana. Potrivit DSP Timiș, „de la inceputul pandemiei Covid-19 și pana in prezent, in laboratoarele din județul nostru, autorizate pentru testare…