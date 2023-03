Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Iuri Ihnat, a declarat ca furnizarea de avioane de tip MiG catre armata ucraineana nu va schimba situația "pe cer", dar i-ar putea face pe aliații Kievului sa trimita avioane de lupta F-16, informeaza RBC, relateaza Rador."MiG-ul in sine este…

- Cotidianul american New York Times a relatat ca lipsa de obuze a armatei ucrainene ar putea impiedica planurile Kievului de a lansa o noua ofensiva in aceasta primavara. Potrivit ziarului, care citeaza oficiali americani neidentificați, SUA incep sa se teama ca rata extrem de ridicata de consum de obuze…

- Din 2014, de cand Rusia a declanșat razboiul impotriva Ucrainei, pana in prezent, cand a trecut mai bine de un an de la invazia ordonata de Vladimir Putin, Washingtonul a acordat Kievului o suma uriașa.

- Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev, aliatul lui Vladimir Putin si in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat luni pe Telegram un scurt comentariu despre vizita lui Joe Biden la Kiev, sugerand ca deplasarea a fost posibila numai dupa ce Moscova i-a oferit…

- NATO trebuie sa se pregateasca pentru o confruntare lunga cu Rusia, intrucat presedintele rus Vladimir Putin nu arata nicio vointa de pace, la un an dupa ce a declansat razboiul contra Ucrainei, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu acordat AFP si publicat joi. „Trebuie…

- Marți, Statele Unite au anuntat ca au aprobat vanzarea a 18 sisteme de lansatoare de rachete Himars Poloniei, tara membra NATO care se invecineaza cu Ucraina, pentru zece miliarde de dolari, transmite AFP și Agerpres . ”Vanzarea planificata va imbunatati obiectivele militare ale Poloniei in ceea ce…

- Presedintele Volodimir Zelenski s-a declarat duminica increzator ca tara sa poate invinge Rusia in acest an, in pofida dificultatilor actuale ale Ucrainei pe frontul de lupta. „2023 trebuie si va fi cu siguranta anul victoriei noastre”, a scris presedintele Zelenski intr-un mesaj pe Telegram. In acelasi…