Times New Roman a fost amendat cu 16.000 de lei pentru un articol despre iubita lui Dragnea

- Consiliul pentru Combaterea Discriminarii a sancționat publicația Timesnewroman.ro, pentru articolul “Curva lui Dragnea, asaltata de PSD-iști, …’’. Intr-un comunicat remis HotNews.ro, CNCD anunța ca a amendat cu 5.000 de lei societatea care administreaza publicația, tot cu 5.000 lei pe autorul articolului,…

- Timesnewroman, celebrul site de satira, a fost amendat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru un articol pamflet despre iubita liderului PSD Liviu Dragnea. Titlul dat de timesnewroman “Curva lui Dragnea, asaltata de PSD-iști, …’’ a fost considerat discriminatoriu la adresa femeilor…

- Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, intrunit in ședința de soluționare a petițiilor in data de 25.04.2018, a adoptat sancționarea site-ului www.timesnewroman.ro, cel care a postat un articol cu titlul “Curva lui Dragnea, asaltata de PSD-iști, …’’, in data de…

- Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis in sedinta de miercuri sa-l sanctioneze cu avertisment pe senatorul Serban Nicolae pentru afirmatia la adresa deputatului Cosette Chichirau, noteaza Agerpres.

- Cristian Tudor Popescu a criticat, la Digi 24, decizia Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) de a-l amenda cu 1.000 de lei, dupa ce a comparat coafura premierului Viorica Dancila cu un pavian cu mantie.

- Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a votat în unanimitate o hotarâre prin care Cristian Tudor Popescu a fost amendat contravențional cu 1.

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a fost amendat cu 1.000 de lei pentru ca intr-o emisiune televizata a facut o asociere ce incalca dreptul la demnitate la adresa premierului Viorica Dancila, careia i-a spus 'pavianul cu mantie', iar moderatorul Cosmin Prelipceanu a fost sanctionat cu o…

- Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii l-a amendat, miercuri, cu 1000 de lei pe Cristian Tudor Popescu pentru ca a asociat-o pe Viorica Dancila si pavianul cu mantie. “Asocierea creata de catre domnul Cristian Tudor Popescu, la emisiunea Jurnalul de seara din data…