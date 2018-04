Potrivit site-ului ziarului londonez, serviciile de informatii britanice au organizat o reuniune cu aliatii lor pentru a-i informa ca au legat gazul neurotoxic folosit pe 4 martie la Salisbury, in sud-vestul angliei, de baza militar rusa Sihani.

In aceasta reuniune, serviciile britanice de informatii au avansat ca centrul de cercetare militara din baza rusa a efectuat, de zeci de ani, teste vizand sa determine daca nocivioc poate sa fie folosit in asasinate in strainatate, scrie in editia de joi Times.

fostului spionului rus, isi revine "pe zi ce trece", conform…