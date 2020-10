Time: Premierul Armeniei acuză Turcia că trimițând mercenari în Nagorno-Karabah “reinstaurează Imperiul Otoman" Atunci când Armenia și Azerbaidjanul și-au reluat, în ziua de 27 septembrie, cel mai vechi “razboi înghețat&" din Europa vizând regiunea separatista Nagorno-Karabah, natura intrinseca a luptelor - între niște fronturi atât de apropiate încât soldații inamici se pot împușca între ei ca de la om la om - lasa falsa impresie a unei ciocniri între doua parohii.



În realitate, lupta amenința deja sa își reverse sângele și dincolo de aceasta enclava muntoasa aflata la o înalțime de 1700 m în sudul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

