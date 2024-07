Stiri pe aceeasi tema

- Timbrul Buddha" si a fost descoperit asupra unui traficant de 28 de ani din judetul Hunedoara, pasager intr-un autoturism oprit in trafic in municipiul Cluj-Napoca. Tanarul mergea la un festival si avea asupra lui, pe langa acest drog, alte trei substante interzise: ecstasy, amfetamina si asa-numitul…

- In aceasta seara, de la ora 21:00, in Brad, judetul Hunedoara, in Piata Aurului, Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta pune in scena spectacolul de opera "Traviata". Solisti: DIANA TUGUI Cluj Napoca, MIHAI IRIMIA Brasov, DANIEL POP, STELA SARBU, MADALIN BALDAU, CRISTIAN CARAGEA,…

- Ineu, un oraș cu o istorie profunda, situat pe valea Crișului Alb, in inima Țarii Zarandului, se apropie de un moment crucial in revitalizarea sa turistica și culturala. Restaurarea Cetații Ineului, un edificiu emblematic deținut in trecut de figuri istorice marcante precum Iancu de Hunedoara și Mihai…

- O regiune extinsa din sud-estul Caraibelor se afla in alerta maxima, sub amenintarea uraganului Beryl, o furtuna de categoria patru, fiind primul din acest sezon, a anunțat duminica Centrul Național pentru Uragane din SUA (NHC), potrivit dw.com.

- In Munții Apuseni, nu la mare departare de Cluj-Napoca, exista un loc puțin spus frumos. Un loc pe care moții l-au aparat chiar și cu propria viața inca din 1849. Este vorba despre Masivul Buces – Vulcan, o rezervatie naturala aflata la granita judetelor Hunedoara si Alba, ce ofera o priveliște…

- Decizia Tribunalului din Targu Mureș in cazul socrilor fostului primar, Catalin Cherecheș, a fost contestata de procurorii DNA, care susțin ca prima instanța a stabilit un ”cuantum nejustificat de redus al pedepselor cu inchisoarea pronunțate precum și la alegerea in mod inadecvat de catre instanța…

- Curtea de Apel Cluj a menținut decizia Tribunalului Cluj din ianuarie 2024, prin care organizatorul festivalului Untold a fost obligat sa plateasca o taxa de 382.940 de lei Institutului Național al Patrimoniului (INP). Potrivit legii, Untold ar fi trebuit sa achite o taxa pentru ca a inchiriat și organizat…

- Un drog foarte periculos, asociat cu mai multe alerte la nivel european, supranumit „Donkey Kong”, sub forma unor comprimate de culoare portocalie, a fost descoperit și in țara noastra. „Drogul se produce in Olanda sau in Belgia și are o concentrație mare de substanța activa”, spune expertul antidrog…