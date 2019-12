La final de an, compania Timag Agro Romania, in prezența a peste 400 de invitați, a organizat Convenția comerciala Timac Agro 2019. Aflata la a 13-a ediție, convenția a adus laolalta, pe langa echipa completa a companiei, și fermieri din toata țara care au analizat in comun piața agricola romaneasca in context european și internațional. La finalul evenimentului am stat de vorba cu Adrian Dragan, director general Timac Agro Romania, Republica Moldova și Ucraina. Acesta ne-a facut o scurta descriere a ce a insemnat Timag Agro pentru Romania, dar și ce planuri de viitor are compania. „Timac Agro…