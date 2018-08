Tim Wilkinson, Cushman: Romania va beneficia de o tendinta naturala a investitorilor de a se orienta mai spre Est, in cautare de yield-uri mai ridicate

Stiri pe aceeasi tema

- Volumul investitional din primul semestru al anului 2018 s-a ridicat la aproximativ 386 de milioane de euro, ȋn scadere cu 27% fata de perioada similara a anului precedent, cȃnd pe piata locala s-au realizat tranzactii ȋn scop investitional cu o valoare de 530 de milioane de euro, potrivit calculelor…

- O familie de romani a fost victima unui accident pe o autostrada in Ungaria. Impactul teribil a avut loc in apropiere de Szeged. Mama, tatal si cele doua fiice calatoreau spre Romania pe A8, in Ungaria, la bordul unui Peugeot. Din cauza oboselii, sustine politia maghiara, tatal, care era la volan, a…

- Cinci zile pline pentru iubitorii de folclor. La Timisoara incepe miercuri, 4 iulie, Festivalul Inimilor, unul dintre cele mai asteptate evenimente ale anului. La editia cu numarul 29 participa artisti din Bulgaria, Georgia, Italia, Mexic, Serbia, Slovacia, Spania, Turcia, Ucraina și Ungaria, carora…

- Zece persoane, printre care si opt romani, au fost ranite intr-un accident rutier grav petrecut duminica in Ungaria. Au fost implicate un microbuz si un autoturism inmatriculate in Romania si alt autoturism cu numere de Slovacia. Accidentul s-a petrecut in Ungaria, pe drumul national 42, intre localitatile…

- Opt cetațeni romani au fost raniți, in urma unui accident rutier petrecut in Ungaria. In accident au fost implicate trei autovehicule, dintre care doua erau inmatriculate in Romania și unul in Slovacia.

- Ungaria și-a pus selecționer nou la fotbal. Federatia ungara de fotbal (MLSZ) l-a demis marti pe belgianul George Leekens din postul de selectioner national, numindu-l in locul acestuia pe italianul Marco Rossi. Leekens preluase conducerea tehnica a nationalei ungare pe 30 octombrie 2017, dar nu a reusit…

- Polonia a propus Statelor Unite sa aiba o prezenta militara permanenta pe teritoriul sau, potrivit unei surse guvernamentale de la Varsovia, relateaza Reuters.Acest proiect ingrijoreaza Rusia, care vede in expansiunea NATO catre frontierele sale un factor de destabilizare a intregii Europe.Guvernul…

- In perioada 24-26 mai 2018 se va desfașura la Vilnius, Lituania, cea de-a 22-a ediție a expoziției internaționale AgroBalt 2018, una dintre cele mai semnificative și impozante expoziții internaționale pentru agricultura și industrie alimentara din Țarile Baltice. Evenimentul este organizat in cadrul…