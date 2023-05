Stiri pe aceeasi tema

- Singurul senator republican de culoare, Tim Scott, s-a lansat oficial vineri in cursa la Casa Alba pentru 2024, desi sondajele il crediteaza cu doar 2% din intentiile de vot la primarele partidului sau, noteaza AFP.

- Senatorul republican american Tim Scott s-a inscris in cursa prezidentiala din 2024, potrivit unui document depus vineri la autoritatea de reglementare a alegerilor din SUA, informeaza Reuters.Demersul reprezinta un pariu cu bataie lunga ca un mesaj de unitate si optimism poate fi inca atractiv intr-un…

- Președintele SUA, Joe Biden, care a mai vorbit pana acum despre intenția de a candida la prezidențialele din 2024, este așteptat sa-și anunțe oficial intrarea in cursa electorala saptamana viitoare, potrivit presei americane, citate de AFP, relateaza Agerpres.Washington Post a indicat ziua de 25 aprilie…

- Fostul presedinte al SUA, Donald Trump, a promis joi sa "restabileasca" justitia in aceasta tara si sa "puna capat folosirii corupte" a sistemului judiciar de catre "periculosii procurori marxisti", aceasta daca va reveni la Casa Alba dupa alegerile prezidentiale de anul viitor, desi inca nu este clar…

- Senatorul republican american Tim Scott intenționeaza sa lanseze miercuri un comitet exploratoriu prezidențial, au declarat doua surse care cunosc acest lucru, pentru Reuters. Comitetul este un pas cheie pentru candidatura la președinție in 2024.Daca va candida, Tim Scott l-ar provoca pe fostul președinte…

- Intors la resedinta sa Mar-a-Lago din Florida, Donald Trump a calificat marti seara inculparea sa oficiala in fata unui tribunal din New York drept o "insulta la adresa natiunii", informeaza AFP, potrivit agerpres.ro."Singura crima pe care am comis-o este sa apar cu curaj natiunea noastra impotriva…

- Donald Trump este al doilea președinte american arestat. Inainte cu 150 de ani inaintea lui, Ulysses S. Grant, al 18-lea președinte al Statelor Unite, a ajuns in arestul poliției dupa o cursa cu trasura trasa de cai pe strazile din Washington, scrie The New York Times.